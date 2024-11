Tempi stretti in Aula per approvare la manovra da 630 milioni

La maggioranza punta a un esame spedito in Consiglio regionale sul disegno di legge 53 di variazione di bilancio della giunta Todde: questa mattina si sono alternati in Aula gli interventi della discussione generale, dopo le relazioni di maggioranza e minoranza svolte dal presidente della terza commissione (Bilancio), Alessandro Solinas (M5s) e dal vice capo gruppo di Fdi, Fausto Piga. Poi la seduta è stata chiusa e rinviata a domani mattina alle 11. A quell'ora scade il termine per la presentazione degli emendamenti, dopodiché sarà convocata la Terza commissione per la votazione dei correttivi e per certificare un accordo politico con l'opposizione sulla prosecuzione dei lavori senza intoppi.

Poi un esame veloce di articoli ed emendamenti per chiudere il prima possibile, negli auspici in due giornate e dunque entro la settimana, prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno, sulle aree idonee. Al momento nessun ostruzionismo da parte della minoranza, che riconosce l'urgenza dell'approvazione (non oltre il 30 novembre per poter consentire ai Comuni di impegnare le risorse destinate) ma punta a farsi sentire in aula. Collaborazione ma non "arrendevolezza", sottolinea lo stesso Piga a margine della seduta parlando con i giornalisti: "Siamo consapevoli che questo provvedimento deve essere approvato in fretta - sottolinea l'esponente del partito della premier Meloni -. Chi si aspetta una opposizione in stile grillino con urla, populismo e demagogia rimarrà deluso, però la nostra opposizione non farà mai sconti e non sarà mai remissiva".

Ciò non toglie che il giudizio della minoranza, sottolineato da diversi interventi, resti negativo: "E' una variazione senza una visione organica, è una variazione al buio - chiarisce Piga -, di fatto in commissione non sono state neanche uditi i rappresentanti di categoria e le parti sociali. Dal nostro punto di vista ci sarà un'opposizione collaborativa ma non permetteremo di buttare i soldi fuori dalla finestra".

La manovrina, ha spiegato il relatore di maggioranza e presidente della terza commissione Solinas "interviene in diversi settori considerati strategici per la Regione, stanziando rilevanti risorse in materia sanitaria e di politiche sociali, di lavori pubblici, di enti locali, di trasporti, di pubblica istruzione e cultura, di agricoltura, industria, innovazione tecnologica, competitività, ambiente, turismo, personale e lavoro". Tra le misure più significative in termini di risorse stanziate ha segnalato "l'ulteriore incremento di 40 milioni di euro del Fondo unico degli enti locali, gli interventi per la viabilità, per la riqualificazione dei centri urbani, per l'edilizia scolastica e per le infrastrutture informatiche regionali".



