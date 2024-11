Pochi medici in Barbagia,'senza soluzioni Bartolazzi si dimetta'

La protesta sui disservizi di sanità pubblica in Barbagia e Mandrolisai riparte con una manifestazione in piazza a Sorgono. E con l'annuncio di una richiesta di dimissioni dei vertici Ares e assessorato della Sanità, quindi dell'assessore Armando Bartolazzi, se non arriveranno soluzioni ai problemi di carenza dei medici nel comitato.

Il corteo è fissato per sabato 9 a Sorgono con partenza alle 9 dal liceo per arrivare sino all'ospedale, simbolo della protesta. Ma il Comitato Sos Sanità non esclude la programmazione di un "picchetto permanente" a Cagliari sotto il palazzo di Ares.

"L'effetto elezioni è svanito e non è facile trovare soluzioni, ma ciò non può giustificare l'inerzia della nuova giunta, che oltre non produrre nulla di concreto, rinuncia a quelle poche cose buone lasciate eredità dall'assessore uscente - si legge nel comunicato che annuncia la maifestazione - Infatti giacciono nel cassetto alcuni provvedimenti previsti dalla legge 9 del 2023 (il cosiddetto collegato). Si continua a perseverare con i medici in affitto, ereditati dalla giunta uscente, giustificabili in un quadro di governance straordinaria, e inspiegabilmente si rinuncia ai primi 126 (6 destinati a Sorgono) medici specialisti cubani finanziati dall'assessore Doria. Occorre una soluzione immediata, Asl 3, Ares e assessore Bartolazzi battano un colpo anche sulla mancanza di pediatra nel territorio".



