Maltempo, Carbonia dichiara lo stato di calamità naturale

La giunta comunale di Carbonia, guidata da Pietro Morittu, ha dichiarato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio in relazione ai danni pubblici e privati conseguenti al nubifragio abbattutosi sul territorio nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre scorsi.

La dichiarazione di stato di calamità naturale è il presupposto normativo che consente ai privati cittadini di richiedere un risarcimento dei danni subiti qualora la Regione preveda stanziamenti nel bilancio a questo dedicati.

Il 31 ottobre il sindaco, la giunta e i dirigenti dei settori comunali hanno avuto modo di discutere delle criticità legate agli eventi meteorologici avversi e alle misure di mitigazione del rischio ribadendo l'importanza di parlare di Protezione civile soprattutto "in tempo di pace". In particolare sulle misure di previsione e di prevenzione.

In questi giorni è ripresa la pulizia degli alvei dei corsi d'acqua del territorio ed è sempre programmata e ciclica la pulizia delle caditoie. "Presto riprenderanno gli incontri nelle scuole con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani e trasferire le buone regole di auto protezione - ha detto Morittu - Fare sistema e rete tra tutti gli attori coinvolti, in primis i cittadini, nella fase di prevenzione e prime azioni al momento delle fasi critiche è il metodo migliore per generare resilienza verso i fenomeni avversi".



