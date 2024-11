La Sardegna conferma 4 stelle Michelin, nessuna new entry

Quattro conferme e nessuna new entry nella Guida Michelin 2025: i ristoranti sardi con una stella si fermano dunque a quattro, due in meno dello scorso anno dopo la chiusura di Dal Corsaro e Cagliari e di Somu ad Arzachena.

Confermano la stella Confusion, sulla promenade di Porto Cervo, con lo chef Italo Bassi, per lui settimo anno consecutivo; Fradis Minoris a Pula, nella laguna di Nora, con lo chef Francesco Stara, che per il quarto anno riconquista anche la stella Verde della sostenibilità; Gusto By Sadler di San Teodoro con il resident chef Andrea Besana e l'executive Claudio Sadler, per il quarto anno di fila; e, per il terzo anno, Fuoco Sacro, il ristorante del boutique hotel Petra Segreta, sulle colline di San Pantaleo, a pochi chilometri dalla Costa Smeralda, dove ai fornelli c'è Luigi Bergeretto e Alessandro Menditto e la consulenza di Enrico Bartolini.

Esclusi dalla guida, come detto, Dal Corsaro a Cagliari e Somu ad Arzachena, perché hanno chiuso. Stefano Deidda infatti, chef di Dal Corsaro, si è trasferito a Siviglia dove ha aperto il ristorante Yo; Salvatore Camedda di Somu a breve invece, inizierà la sua nuova avventura a La Riva di Platamona come executive.

"La Michelin quest'anno non premia il fermento gastronomico che caratterizza il panorama sardo", ha commentato Domenico Sanna, curatore di eventi enogastronomici, a margine della presentazione della Guida, edizione numero 70, questa mattina al teatro comunale Pavarotti Freni di Modena.



