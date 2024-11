Il Cesar di Cagliari centro all'avanguardia nella disgnostica

Arriva a Cagliari il primo Centro di medicina di precisione, nato con l'obiettivo di trasferire al mondo sanitario le innovazioni tecnologiche per ottenere diagnosi precoci e terapie mirate nel campo delle patologie croniche. Avrà sede presso il Cesar, Centro servizi di ateneo per la ricerca, ed è frutto di una collaborazione tra l'Università di Cagliari e la Fondazione Heal Italia e prevede l'utilizzo di modelli organizzativi basati sulla condivisione di competenze già presenti tra gli enti soci della Fondazione.

Il centro di Cagliari, che si chiamerà Sardinian Heal Italia Precision Medicine Center, si occuperà di servizi integrati di diagnostica e di ricerca clinica e preclinica a supporto della lotta alle patologie complesse e quelle oncologiche, comprese le neoplasie rare e rarissime e le condizioni preneoplastiche su base ereditaria o acquisita. Obiettivo è identificare i marcatori di malattia e di nuovi bersagli terapeutici, ampliando l'utilizzo della biopsia liquida per la diagnosi e il monitoraggio dei pazienti oncologici.

Parallelamente, l'ampliamento della biobanca dei tumori e delle linee cellulari tumorali umane permetterà di offrire ai ricercatori un fondamentale strumento di ricerca traslazionale e di validazione funzionale dei risultati ottenuti mediante le più avanzate tecnologie di sequenziamento del genoma.

Il centro si avvarrà della collaborazione delle Aou di Cagliari e di Sassari e delle altre aziende sanitarie presenti sul territorio regionale ed interregionale.

"Al Sardinian Heal Italia Precision Medicine Center - spiega Andrea Perra, referente scientifico per l'Ateneo cagliaritano - confluiranno le competenze dell'unità di oncologia e patologia molecolare, che dispone di laboratori attrezzati per la ricerca sulle cellule tumorali e l'analisi completa dei livelli di trascrizione dei geni, fino allo studio delle singole proteine alterate".

"Il nostro scopo - aggiunge Sabrina Giglio, direttrice del Cesar - è anche quello di implementare sempre di più l'utilizzo delle informazioni derivanti dalla genomica nella pratica clinica, con una particolare attenzione alla patologia oncologica. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale investire nella ricerca, nella formazione e nell'implementazione della genomica per potenziare il loro impatto nella cura dei pazienti e nella prevenzione delle malattie".



