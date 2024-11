Crociere, a Cagliari si va verso i 700mila passeggeri

Mezzo milione di crocieristi. E Cagliari Cruise port ha festeggiato questa mattina il passeggero numero 500mila sbarcato oggi nel capoluogo. Per lui, un turista calabrese di Rende, in provincia di Cosenza, due biglietti aerei per tornare a Cagliari e conoscere ancora meglio la città. E, grazie alla collaborazione con Palazzo Tirso, un soggiorno per due persone nell'hotel affacciato sul mare.

Tre le navi contemporaneamente in porto: la Costa Smeralda, fedele presenza del martedì in porto, l'Island Princess della Princess Cruises e l'Emerald Sakara, della Emerald Cruises. A dare il benvenuto all'ospite speciale la general manager di Cagliari Cruise port Raffaella Del Prete, il presidente e la marketing manager dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana e Valeria Mangiarotti. "La stagione crocieristica in corso è caratterizzata da una crescita eccezionale, con addirittura 76 accosti in più nel 2024 rispetto allo scorso anno e, per la prima volta, con scali anche nei mesi invernali, con una importante ricaduta economica per il territorio distribuita in tutto l'arco dell'anno - ha detto Del Prete - Crediamo da sempre che Cagliari sia una destinazione turistica ideale per tutte le stagioni, non solo legata alle bellissime spiagge, ma a tutto il territorio, alla sua storia unica ed alle sue eccellenze. Come terminalista siamo il primo punto di contatto fra i crocieristi ed il territorio ed è quindi naturale per noi voler festeggiare questi traguardi straordinari ringraziando le linee che ci scelgono ed i loro ospiti, premiando simbolicamente il 500.000 crocierista".

I conti sono già fatti: alla fine del 2024 la Cagliari Cruise Port 178 navi da crociera rispetto ai 102 scali del 2023. Con un incremento superiore al 50% per numero di turisti arrivati a bordo delle navi da crociera. "Oggi è una giornata record per il porto di Cagliari e per tutto il Sistema portuale della Sardegna che si appresta a chiudere il 2024 vicino a quota 700mila crocieristi complessivi - ha evidenziato Deiana - È un trend molto positivo e fortemente destagionalizzato, con navi che continueranno a registrare scali settimanali nei nostri porti anche nei mesi invernali. Obiettivo sul prossimo quinquennio è mantenere la rotta di crescita verso il milione di crocieristi e posizionarci al vertice delle destinazioni del Mediterraneo".





