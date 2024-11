Comune di Cagliari, cure convenzionate alle terme di Sardara

I cittadini con necessità di cure termali, hanno l'opportunità di recarsi al Centro termale "Antiche terme di Sardara" con trasporto giornaliero diretto da Cagliari a Sardara con il comune di Cagliari. In tutto 12 giorni, dal lunedì al sabato, esclusa la domenica, a partire dal lunedì 2 dicembre. Le domande dovranno pervenire entro il 22 novembre 2024.

Per poter fruire dei trattamenti (fanghi/inalazioni) convenzionati con il servizio sanitario nazionale occorre munirsi preventivamente dell'impegnativa rilasciata dal medico di medicina generale. La regolarizzazione del ticket potrà invece essere effettuata presso il centro termale. Il ciclo di cure termali verrà attivato se perverranno un numero di adesioni pari a 30.

"Le domande saranno accolte in ordine di arrivo. Qualora si superassero i posti disponibili - spiegano dagli uffici dell'assessorato alle Politiche sociali - si provvederà a organizzare un ulteriore gruppo.

Il costo del trasporto da Cagliari a Sardara e ritorno è di circa 11 euro a persona al giorno".

Le persone interessate potranno ritirare il modulo di domanda, disponibile presso le Unità territoriali dei Servizi sociali (via Nazario Sauro n. 19, via Montevecchio n. 29, via Castiglione n. 1, via Ostro, via Riva Villasanta n. 35). In alternativa presso l'Urp - Ufficio relazioni con il pubblico di via Nazario Sauro n. 19.



