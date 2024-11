Cagliari celebra gli 80 anni di Gigi Riva, mito intoccabile

Il cielo del 7 novembre 1944: alla ricostruzione al Planetario della volta celeste della notte in cui nacque Gigi Riva l'onore di aprire la settimana speciale dedicata a Rombo di Tuono. Giovedì prossimo sarebbe stato l'ottantesimo compleanno del bomber di Leggiuno, scomparso lo scorso gennaio.

Tanti eventi eccezionali in pochi giorni: questa mattina il via nella Sala Giorgio Pisano de L'Unione Sarda, presenti, tra gli altri, l'assessore allo Sport del comune di Cagliari, Giuseppe Macciotta, l'assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe, e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci.

"È difficile non cadere nel retorico parlando di Riva. Del resto ha segnato la nostra vita", ha detto Macciotta portando i saluti del sindaco Massimo Zedda e dell'amministrazione comunale, e raccontando anche qualche aneddoto: "Avevo dodici anni quando il Cagliari ha vinto lo scudetto e legato le proprie vicende al fenomeno Riva. Poi ho avuto la casualità di continuare a frequentare lui e la sua famiglia perchè il mio papà è stato il pediatra dei suoi figli".

"La visita a casa di Nicola e suo fratello per essere visitati da mio padre era motivo di un'emozione incredibile - ha confessato l'assessore - Così ho conosciuto Riva in questa sua veste paterna, schivo ma affettuoso. E abbiamo continuato in una frequentazione cordiale anche se non intensa. Ricordo però sempre gli incontri casuali in città, il piacere di parlare e anche il momento del suo avvicinamento alla politica quando si pensò a Riva come sindaco di Cagliari. Ma lui era lontano da questa dimensione e ha fatto contenti un po' tutti, perché la politica probabilmente avrebbe inquinato la sua bellissima figura di uomo e di sportivo, che ha rappresentato più di ogni altro l'Isola. Come Riva, credo nessuno", il cui "mito è rimasto intoccato, intoccabile".

Tornando agli eventi, oggi l'apertura straordinaria e gratuita del Museo Cagliari 1920 all'Unipol Domus, domani alla Manifattura Tabacchi, l'apertura di aree dedicate allo Street soccer, esposizioni di murales e la mostra immersiva "Luigi".

Sempre alla Manifattura, ci sarà anche il Visitor Center della Fondazione Mont'e Prama. Alle 18 il Notorious Cinemas ospiterà la proiezione del film "Nel nostro cielo un Rombo di Tuono" di Riccardo Milani con una introduzione del regista prima della visione.

Nella giornata del compleanno di Gigi Riva il Comune di Cagliari lo omaggerà con la piantumazione di un albero simbolico, un ulivo, in Piazza Endrich: un gesto per rimarcare ancora una volta le radici e il legame tra il campione e la città. Il clou dalle 20.30 al Teatro Lirico di Cagliari con Sa Festa, una serata arricchita dalla presenza di Claudio Ranieri, Gigi Buffon e Fabio Cannavaro. Il giorno dopo al Teatro Doglio "La leggenda di Rombo di Tuono", un evento dedicato ai più piccoli per raccontare la storia di Riva. In mattinata anche una partita di calcio.

Sabato 9 dalle 10.30 alla Manifattura Tabacchi, saranno esposti alcuni cimeli inediti del grande campione. La giornata culminerà con il pre-partita e la partita Cagliari-Milan, dalle 17.30, all'Unipol Domus, con tributi speciali dei tifosi. La Gigi Riva Football Week si concluderà con una giornata aperta allo Street Soccer dalle 10 alle 20 tra la Manifattura Tabacchi e i campi dell'Ossigeno, con sfide e giochi aperti a tutti.

Anche il Comune di Leggiuno, paese natale di Riva, ha voluto dare il proprio patrocinio all'evento.

Da Cagliari a Mandas: qui il comune in collaborazione con l'Arst, ha deciso di dedicare un Treno speciale a Riva, fermo a Monserrato alla stazione di San Gottardo, ma anche l'intitolazione di una piazza, la prima in Italia, e una statua arstistica.



