Basket: Dinamo in Polonia per il primo posto in Europe Cup

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si rituffa domani in Europe Cup e vola in Polonia dove alle 18 affronterà l'Anwil nell'ultima gara della prima fase a gironi. I sassaresi hanno la qualificazione al turno successivo già in tasca, ma la sfida vale la conquista del primo posto in classifica nel Gruppo D. Finora in Europe Cup la Dinamo ha solo brillato, al contrario del campionato, inanellando una serie di cinque vittorie in altrettante partite.

In caso di successo o di sconfitta di 1 o 2 punti (Sassari all'andata vinse 66-63), il Banco si qualificherebbe nelle top 16 (altri quattro gironi di quattro squadre) come prima classificata e andrebbe all'interno del gruppo L, dove troverebbe i francesi dello Cholet (affrontati l'anno scorso ai play-in di Bcl) e gli spagnoli di Bilbao, altra favorita per il successo finale.

In caso di sconfitta (e vittoria ulteriore dell'Anwil nella gara da recuperare contro Lisbona) la Dinamo sarebbe la miglior seconda classificata della Fiba (con una sola gara persa e differenza canestri in positivo molto alta), finendo nel gruppo M, dove sono già qualificate i rumeni dell'Oradea e i baltici del Kalev Kramo.

Gli uomini di coach Markovic arrivano in Polonia con il morale non proprio alto, dopo la sconfitta di misura rimediata domenica contro Tortona. Una ragione in più per riscattarsi e provare a far svoltare una stagione iniziata con aspettative molto diverse da quelle che si stanno realizzando in Lba, dove i biancoblu hanno un record negativo di una vittoria e cinque sconfitte.



