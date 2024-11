Autunno alla cantina Contini tra incontri e degustazioni

Dalla masterclass sui vini ossidativi alla festa di San Martino per assaggiare il vino nuovo. Alla cantina Contini 1898 di Cabras, la prima e più antica della Sardegna, si festeggia l'autunno con una serie di iniziative fra novembre e dicembre e fino alla vigilia di Natale.

Primo appuntamento è il 10 novembre con "San Martino in Cantina", in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino.

Dalle 15 sarà l'occasione perdegustare la nuova annata. Momento clou, il 16 novembre, la masterclass curata dal sommelier Andrea Balleri, sui "Vini Rari e Preziosi": vini ossidativi dal mondo, tra cui la Vernaccia di Oristano Doc. Un'occasione per viaggiare con il gusto attraverso i territori di grande tradizione enologica. Si parte dalla Sardegna, con un assaggio di due Vernacce di Oristano Doc della Cantina Contini, tra cui la Riserva 1997. Si esplorerà poi il Vin Jaune dello Jura francese, con un Arbois AOC Vin Jaune 2016 Jérome Arnoux, Le cellier des Tiercelines. Da qui alla Sicilia con il mitico Vecchio Samperi della cantina De Bartoli. Si farà ritorno in Sardegna con la Malvasia di Bosa 2017 della Cantina G. Battista Columbu. A seguire, uno sherry da Jerez de la Frontera della cantina Tio Pepe. E infine un vino di Madeira famoso per la sua complessità ottenuta tramite riscaldamento controllato. Un viaggio tra bouquet ricchissimi, abbinamenti studiati ad hoc e profumi inebrianti.

L'8 dicembre sarà allestito il "Mercatino di Natale in cantina" con la collaborazione di artigiani locali che proporranno i propri prodotti - dal panettone alle ceramiche, dai tessuti sardi alla bigiotteria. Il 15 dicembre sarà la volta di Sinis Wine, appuntamento in collaborazione con il Gal Sinis dedicato alla scoperta dei vini del territorio del Sinis. Festa dell'anno in Cantina con il Christmas Party della Cantina Contini 1898 il 21 dicembre. Dalle 19 la cantina si trasformerà in un festoso ritrovo, animato da musica dal vivo o djset e arricchito da degustazioni, per celebrare insieme l'arrivo delle festività.



