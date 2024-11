Vertice di maggioranza fiume, la manovra sale a 630 milioni

E' durato quasi quattro ore il vertice di maggioranza convocato dalla presidente Alessandra Todde sulla variazione di bilancio in discussione da domani nell'Aula del Consiglio regionale. Un incontro fiume con tutta la giunta e i capigruppo del campo largo per serrare le fila e analizzare gli emendamenti alla manovra che hanno saltato le commissioni per essere presentati direttamente in Aula.

E nelle tre ore di confronto anche la massa manovrabile totale che inizialmente era di circa 530 milioni è aumentata, passando a circa 630 milioni. "In queste settimane gli assessorati hanno lavorato per liberare risorse", ha spiegato al termine dell'incontro il vice presidente della Regione e assessore del Bilancio Giuseppe Meloni. Risorse che saranno destinate in particolare alle emergenze, "come l'alluvione che ha colpito il Sud Sardegna le scorse settimane", ha chiarito Meloni. Ancora non c'è una cifra precisa per questo, "la stiamo definendo". I tempi sono stretti e ci sarà anche un margine per accogliere qualche suggerimento della minoranza: "Confidiamo di chiudere il prima possibile anche perché il 30 novembre si avvicina - ha ricordato Meloni a proposito della data oltre la quale la Regione non potrebbe più spendere le risorse -, quindi è necessario per tutti procedere speditamente e impegnare queste risorse".

"Abbiamo discusso anche delle misure sulla Sanità, inserite in questa variazione - ha sottolineato la presidente Todde al termine del vertice - misure che puntano ad alleviare quella che in questo momento, forse, è la sofferenza più sentita da parte dei sardi. Chiaramente siamo consapevoli che agire in maniera sostanziale è difficile, ma anche la variazione di bilancio si occuperà di questo".



