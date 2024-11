Saluto romano a Cagliari per festa Forze armate, è polemica

Un uomo che in pieno centro a Cagliari, davanti alle forze dell'ordine e alla banda musicale della Brigata Sassari che suona l'inno d'Italia, celebra a modo suo, con la mano destra tesa in avanti e quindi con il saluto romano, la festa delle Forze armate.

È un passaggio del video lanciato su Instagram da Casteddu antifa (Cagliari antifascista). Il commento: "Il classico 4 novembre in salsa italiana, da Casteddu è tutto".

L'uomo con jeans, maglia a manica corte, sneaker ai piedi, volto coperto proprio dal braccio teso, è immobile, da solo, in via Sonnino, di fronte al monumento ai caduti. Il video sta girando in rete ed è ormai diventato virale. "Il vero problema - spiega all'ANSA Federico Orrù, presidente del circolo Arci Memoratu, associazione tra le prime a uscire allo scoperto per sottolineare la gravità del fatto - è non tanto il gesto, grave, ma purtroppo già visto in tante occasioni. Quello che preoccupa di più è l'indifferenza di chi era lì. È lì c'erano anche le forze dell'ordine. È un brutto segnale di normalizzazione di situazioni che non dovrebbero essere tollerate".

"Chi ha gridato alla prima della Scala 'viva l'Italia antifascista' è stato subito raggiunto e identificato. Qui, invece, indifferenza totale", conclude Orrù.



