Rinnovabili: Todde, 'incontro coi comitati, c'è collaborazione'

"Abbiamo incontrato il coordinamento dei comitati territoriali e ci hanno mandato le loro osservazioni, quindi sembrano comunque aperti alla collaborazione". Lo ha dichiarato la presidente della Regione Alessandra Todde parlando con i giornalisti al termine del vertice di maggioranza fiume convocato in Consiglio regionale sulla variazione di bilancio, in merito all'annunciata presenza dei comitati sotto il palazzo nei giorni in cui inizierà la discussione del ddl 45 sulle aree idonee per l'installazione di impianti da energia rinnovabile.

"Ci sono molte anime all'interno dei comitati e abbiamo notato molta collaborazione e ci saranno degli ulteriori incontri", ha aggiunto Todde. Sull'esito del passaggio in Aula della norma che recepisce il decreto del ministero dell'Ambiente "noi non ci aspettiamo sorprese, sapendo anche che il prossimo 12 dicembre è prevista la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 5 (la cosiddetta moratoria, ndr). Non vogliamo - ha concluso la presidente della Regione - che quella valanga di autorizzazioni che abbiamo sospeso ci tornino indietro perché non abbiamo concluso il nostro iter legislativo".



