Prodotti tipici e dibattiti a festival agroalimentare a Samugheo

Samugheo accende un faro sull'agroalimentare, risorsa preziosa del territorio, con un progetto di sviluppo locale che possa anche contrastare lo spopolamento. "Mojos e Marigas - festival della agroalimentare del Mandrolisai", in programma il 16 e 17 novembre, ha l'obiettivo di incentivare lo sviluppo imprenditoriale locale del paese, custode di una ricca tradizione artigianale legata al tessile, con i suoi pregiati tappeti.

Sabato 16 novembre esperti e addetti ai lavori si confrontano in un convegno alle 10.30 nella sala del museo Murats sui temi del marketing territoriale ed aziendale, comunicazione, tecniche di vendita, controllo di gestione aziendale. Alle 15.30 nell'ex cantina sociale in via Brigata Sassari si svolgeranno gli incontri B2B tra aziende locali dell'agroalimentare e dell'artigianato e buyer selezionati in uno spazio allestito con i prodotti artigianali che esprime il territorio.

Il progetto innovativo e strategico ideato dal Comune è organizzato dalla Pro Loco di Samugheo e da Brand Sardinia di Ramona Cherchi. Il focus è sulle produzioni agroalimentari di nicchia e sull'artigianato tessile tradizionale. Il 17 novembre il paese si trasformerà in un grande laboratorio esperienziale a cielo aperto. Si potrà assistere alla preparazione dei prodotti tradizionali e gustarne i sapori, ammirare i manufatti lungo le strade del paese nelle vie della Memoria, dei Pani, dei Sapori, degli Artigiani, del Turismo e delle Esperienze. "Abbiamo messo a sistema le aziende del territorio, attraverso la volontà dell'amministrazione comunale di Samugheo", sottolinea Ramona Cherchi.

Basilio Patta, sindaco di Samugheo, spiega: "Stiamo portando avanti un progetto ambizioso e articolato, mirato a dare respiro all'economia del nostro territorio, cercando di mitigare il fenomeno più drammatico che stiamo subendo, lo spopolamento.

Mojos e Marigas è la componente essenziale di questo progetto.

L'evento vuole sostenere le nostre imprese, dando alle stesse l'opportunità di incontrarsi con i buyers del settore, aprendo così nuovi e duraturi rapporti di natura economica".



