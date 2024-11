Microbiologia agraria Sassari compie 60 anni, 3 giorni di eventi

Sessant'anni ben portati.

L'Università di Sassari celebra da oggi i primi sessant'anni dell'istituto di Microbiologia generale e applicata "A.

Capriotti" del dipartimento di Agraria.

L'Istituto, nato l'1 novembre 1964 grazie al professor Augusto Capriotti, chiamato a ricoprire la prima cattedra di Microbiologia presso la Facoltà di Agraria dell'Università sassarese, ha segnato un passaggio epocale per lo studio e la ricerca dei microrganismi.

I 60 anni vengono celebrati con tre importanti appuntamenti.

Il primo si è aperto oggi: nell'atrio della sede centrale dell'Ateneo è stata inaugurata la mostra "Microrganismi Straordinari", che espone 44 fotografie, ottenute con sofisticate tecniche di microscopia per visualizzare organismi piccolissimi, posizionate su 40 pannelli suddivisi in sei sezioni: virus, batteri e archea, simbiosi, microalghe, lieviti e funghi, microrganismi che rivestono un ruolo cruciale per la vita e per il futuro del nostro Pianeta. La mostra sarà visitabile fino al 4 dicembre.

Il secondo appuntamento è per il 6 novembre, con l'inaugurazione del laboratorio dedicato alla collezione microbica "Mbds-Unisscc" al dipartimento di Agraria. La collezione ha implementato un sistema di gestione per la qualità per l'isolamento, la caratterizzazione, il mantenimento e la conservazione di microrganismi puri e microbiomi di interesse agroalimentare e ambientale, ed è sezione microbica esterna della banca regionale del germoplasma. Attualmente conserva 548 ceppi, tra cui 71 funghi filamentosi 351 lieviti e 126 batteri isolati da matrici alimentari e ambientali, inclusi impasti acidi, olive, olio d'oliva, latte, formaggi, uva, vino, pesce, molluschi, carne, suolo e sottoprodotti della lavorazione della birra.

L'ultimo evento delle celebrazioni per l'anniversario è il convegno "Le collezioni microbiche: un patrimonio di biodiversità al servizio della transizione ecologica" che si svolgerà l'8 novembre nell'aula magna dell'dipartimento di Agraria, con la partecipazione di relatori nazionali.



