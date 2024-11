Meno del 40% di acqua in Sardegna ma piogge frenano emergenza

La siccità avanza in Sardegna ma l'emergenza, grazie alle ultime piogge di queste settimane, sembra rallentare, anche se non abbastanza per poter dare conforto alle campagne e a quei paesi del Nuorese che hanno adottato alcune restrizioni per l'uso potabile dell'acqua. Lo evidenziano i dati e i grafici dell'ultimo bollettino dei serbatoi artificiali del sistema idrico multisettoriale della Sardegna, emesso dall'autorità di Bacino dell'Isola.

Negli invasi sardi le scorte idriche al 31 ottobre 2024 sono al 39,7%, pari a 725,2 milioni di metri cubi di acqua disponibile. Al 30 settembre di quest'anno vi erano 745,5 milioni di metri cubi, il 40,8% della capienza massima pari a 1.824 milioni di mc. Un anno fa, al 31 ottobre 2023, le scorte erano pari a 936,5 metri cubi, il 51,3%.

L'emergenza è generalizzata ma le criticità maggiori restano nel Nuorese e nel Sulcis. Nel primo caso il livello della diga di Maccheronis, che serve cinque comuni (Torpè, Posada, Budoni, Siniscola e San Teodoro), continua a calare passando da6,6% al 2,5%, ma in quella di Pedra e Othoni (Cedrino) il livello risale, seppure di poco: dal 29,8% al 31,8%. Nel Sulcis la diga di Medau Zirilimis resta vuota, mentre quella di Bau Pressiu passa da 0 al 3,3%.

Oltre il 50% di riserve idriche nel Liscia, in Gallura (52,4%), a Gusana (68,1% con un incremento di 7 punti) e Benzone (54%) e Omodeo (62%) nel sistema idrico del Tirso: il piccolo invaso di Santa Lucia, nel Sulcis Iglesiente con il 96% ma solo poco meno di 3 milioni di metri cubi disponibili; nell'ambito Flumendosa Campidano e Cixerri, complessivamente tra i due bacini di Flumineddu (6,8%) e Flumendosa (49%), Fluminimannu (56,8%) e, quelli medio-piccoli di Sa forada de s'acqua (67.2%) e Genna is Abis-Rio Cixerri (89.6%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA