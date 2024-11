Maltempo, Confagricoltura 'bene accelerata su ristoro danni'

"Benvenga il rapido intervento delle strutture regionali per la raccolta delle segnalazioni sui danni da maltempo, registrati tra il 26 e 27 ottobre, e la decisione di stanziare presto nuovi fondi per far fronte a questa emergenza". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, nel commentare le recenti decisioni annunciate dalla Regione per i danni in agricoltura causati dal maltempo.

"Se da un lato accogliamo con favore l'impegno puntuale della politica regionale dall'altro non possiamo che sollecitare l'esecutivo affinché si accelerino i tempi di spendita delle risorse già stanziate da anni per la crisi russo-ucraina, che ha portato a una crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici. Per il comparto ortofrutticolo, per esempio, sarebbe già una straordinaria boccata d'ossigeno se tali somme venissero trasferite quanto prima verso le aziende. A tal proposito - ha concluso Mele - ricordiamo che Confagricoltura ha più volte sollecitato la completa spendita di queste somme, pari a 30milioni di euro e a beneficio esclusivo dei settori non zootecnici, rifiutando quindi qualsiasi ipotesi di rimodulazione a danno di interi comparti che spesso sono fanalino di coda nelle azioni di ristoro operate dalla Regione".





