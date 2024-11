Lavori MetroCagliari in viale Diaz, intervento su rete idrica

Nell'ambito delle opere previste dagli appalti per la realizzazione della MetroCagliari, relativamente al collegamento Repubblica-Matteotti-stazione RFI, martedì 5 novembre sarà necessario interrompere la fornitura idrica nel tratto di viale Diaz tra via Sonnino e Piazza Deffenu. L'interruzione coinvolgerà parte della via Sonnino, via Campidano e le vie limitrofe a quella oggetto di intervento. I lavori avranno inizio intorno alle 9 e si stima che potrebbero essere portati a termine indicativamente verso le 17. Sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni anche nell'ultimo tra di via Sonnino (tra viale Diaz e viale Colombo) e via Campidano.

Nella stessa giornata un'interruzione dalle 9 alle 15.30 riguarderà anche via Giudicessa Vera nel quartiere Fonsarda per consentire a un condominio privato di eseguire un intervento negli impianti idrici interni all'edificio. Potrebbero verificarsi cali di pressione anche nelle strade vicine.

L'erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora l'intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.



