Il Tokyo Ballet nel racconto della critica Elisa Guzzo Vaccarino

La giornalista e critica di danza Elisa Guzzo Vaccarino ritorna a Cagliari per presentare The Tokyo Ballet, uno dei massimi esempi della tradizione coreografica d'autore. L'incontro col pubblico è fissato per venerdì 8 novembre, alle 17 al Carmen Melis, il ridotto del Teatro Lirico di Cagliari.

Il balletto ritorna dopo otto anni al Lirico e va in scena martedì 12 novembre alle 20.30, secondo titolo della Stagione lirica e di balletto. Sarà poi replicato: mercoledì 13 alle 20.30, giovedì 14 alle 19, venerdì 15 alle 20.30, sabato 16 alle 15.30 e alle 21, domenica 17 alle 17.

Laureata in Filosofia a Torino, formata alla danza contemporanea, Elisa Guzzo Vaccarino si occupa di balletto e di danza da trent'anni con autorevoli contributi su quotidiani, riviste internazionali, programmi di sala e cataloghi d'arte plastica e visiva, oltre a curare i testi dei dvd di balletto distribuiti da Classic Voice. Ha pubblicato numerosi libri, spiccano quelli su Maurice Béjart, Jirí Kylián e Pina Bausch, focalizzandosi poi sulla danza futurista e quella globalizzata di oggi e su un tema su cui è considerata un'esperta, la danza in video e sugli altri supporti multimediali.



