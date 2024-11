Basket: Dinamo in crisi, ora è penultima in campionato

Sconfitta pericolosa quella rimediata ieri dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari contro Tortona (68-71) in campionato: i biancoblu dopo sei partite hanno vinto una sola gara e si ritrovano insabbiati al penultimo posto in classifica.

Eppure ieri la Dinamo ieri non ha demeritato: ha giocato alla pari con la quotatissima squadra piemontese, è riuscita ad arrivare a un finale testa a testa, ma alla fine ha pagato la giornata no di alcuni uomini chiave, come Fobbs (appena 6 punti con 3/7 dal campo), Cappelletti (0 punti, 0 assist, 2 palle perse) e Sokolowski (6 punti).

Alla squadra di coach Markovic non è bastata l'energia del play statunitense Bibbins (15 punti, 5 assit e 8 rimbalzi) che fino all'ultimo ha tenuto aperta la partita trascinando i suoi, e la concretezza di capitan Bendzius (14 punti).

Ora per i sassaresi la situazione di classifica si complica e la partita casalinga di domenica contro Pistoia diventa una gara da vincere a tutti i costi.

"Prima di tutto complimenti a Tortona per la vittoria, oggi credo che entrambe le squadre avrebbero potuto vincere. È stata una partita tosta, buona gara in termini di spirito di combattimento e credo che abbiamo controllato gran parte del match perdendo alcuni piccoli dettagli: alcuni tiri aperti sbagliati, rimbalzi in attacco in alcuni momenti cruciali", ha commentato Nenad Markovic a fine gara. "Penso che abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto alle ultime partite, soprattutto sotto l'aspetto difensivo, dobbiamo continuare a stare uniti e combattere insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA