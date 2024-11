Al via la sfida per il rilancio del Sulcis Iglesiente

Economia circolare, terziario innovativo e tecnologico, ambiente e turismo sostenibile, tecnologie emergenti (generative AI, IOT, fintech solutions) e strategie di business sostenibili, agritech, blue & green economy.

Sono i sei ambiti scelti da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria e Camera di Commercio di Cagliari-Oristano per la "Sulcis Challenge Startup Battle: Manager, Idee ed Energie per lo sviluppo locale ed il rilancio dei territori", un evento che ha l'obiettivo - come spiegato da Cristiano Erriu, segretario generale dell'ente camerale, durante la conferenza stampa di presentazione - di innestare con nuove competenze e con risorse disponibili il pacchetto di servizi e il set di opportunità che il settore pubblico mette a disposizione dei privati nelle aree di crisi.

Da martedì 5 novembre e fino a mercoledì 6, nella sede del Consorzio Ausi, a Palazzo Bellavista di Iglesias, si ritroveranno i 50 partecipanti, tra studenti universitari, rappresentanti delle associazioni datoriali e del mondo dell'impresa, che accompagnati e guidati dagli esperti di Manageritalia faranno parte di sei gruppi che svilupperanno altrettante idee e progetti per il territorio.

Dopo le due giornate di confronto e ideazione, i progetti elaborati dai sei tavoli saranno presentati giovedì 7 novembre, alle 10.30, nella sede della Camera di Commercio a Cagliari.

L'idea vincitrice otterrà sostegno e consulenze da manager esperti per la realizzazione.



