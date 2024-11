A Sassari sono in arrivo nuovi stalli per i taxi

I tassisti sassaresi potranno presto avere a disposizione nuovi stalli in città. È un primo risultato dell'incontro fra l'assessore delle Infrastrutture, mobilità e traffico, Massimo Rizzu, con il presidente di Confesercenti nord Sardegna, Giuseppe Boccia, che ha inaugurato una serie di audizioni con le associazioni di categoria per definire modifiche sostanziali alla mobilità e alla circolazione stradale.

Per quanto riguarda i taxi, Boccia ha sollecitato "un aumento degli stalli in via Padre Ziranu. Attualmente ce n'è uno solo, ma quella è una zona particolarmente frequentata da pendolari di ogni età".

Per il presidente della Confesercenti sono anche necessarie una serie di modifiche alla viabilità per "per agevolare la partenza dei taxi dalle basi, il raggiungimento più fluido di alcune parti della città, un minore tempo di copertura delle tratte e il rientro alle postazioni di raccolta", ha spiegato Boccia nel vertice con l'assessore. Per poi rilanciare: "Intendiamo rafforzare il trasporto a servizio delle borgate e occorre ragionare insieme su come ottimizzare il nostro ruolo in tutto il territorio comunale. Siamo pronti a collaborare per adeguare il regolamento comunale".

L'assessore ha assicurato che "programmeremo quanto prima gli interventi per il rifacimento e l'adeguamento della segnaletica per i taxi, che seguirà quelli previsti dalle ordinanze di istituzione degli stalli per le persone con difficoltà a deambulare e quelli per la segnaletica nei luoghi più sensibili, come le scuole".



