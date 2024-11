In moto contro un palo, 18enne gravissimo a Sassari

Un ragazzo di 18 anni, dopo aver perso il controllo della sua moto, si è schiantato contro un palo, in via Luna e Sole, nella zona di Monte Bianchinu a Sassari.

L'incidente è avvenuto all'alba. Un automobilista ha chiamato i soccorsi e il giovane, in stato di incoscienza, è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.

Per la gravità dei traumi riportati il giovane è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione sotto stretto monitoraggio dei medici.



