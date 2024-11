Cacciatore travolto da un masso nel Sassarese, è grave

Un cacciatore di 43 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente questa mattina intorno alle 9 durante una battuta di caccia in Località S'Aspru, nelle campagne di Siligo, in provincia di Sassari.

L'uomo è stato travolto da un grosso masso e ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano e alla gamba destra.

Vista la zona impervia, difficile da raggiungere da terra per i soccorritori, il 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso dell'Areus, che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove il 43enne si trova ora ricoverato nell'attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico.



