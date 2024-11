Windsurf: il sardo Pilloni campione del mondo junior iQFOiL

Dopo l'oro olimpico della cagliaritana Marta Maggetti a Parigi, la classe iQFOiL di windsurf regala un'altra grande soddisfazione a un velista di Cagliari. Si tratta di Federico Pilloni, che oggi in Spagna nelle acque di Sa Rapita, Palma di Maiorca, ha vinto il campionato mondiale youth e junior.

Secondo posto per il polacco Igor Lewinski, seguito dal francese Kylian Manhaval.

Pilloni è un'atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, già affermato a livello internazionale nelle categorie giovanili. Dal prossimo anno gareggerà tra i senior.

A Palma di Maiorca erano in gara, tra gli uomini, 143 giovani atleti. Pilloni ha affrontato l'evento con grande determinazione e fin dalle prime due giornate ha imposto il ritmo, conquistando sei vittorie su sei prove completate. Dopo una giornata di stop a causa della mancanza di vento, utile comunque per ricaricare le forze, nella quarta giornata sono state svolte cinque prove course con un vento di 25 nodi di intensità. Il velista sardo ha registrato un settimo, un quarto, un quinto posto, ha potuto scartare come peggior risultato della serie un nono posto e ha chiuso la giornata con una vittoria.

Grazie ai risultati delle 11 prove totali portate a termine, Pilloni si è imposto al vertice della classifica aggiudicandosi l'accesso diretto alla Medal race, che avrebbe visto i primi tre classificati affrontarsi per la conquista del titolo. Ma nella giornata conclusiva, a causa del vento troppo leggero non è stato possibile disputare le finali in programma. La classifica è rimasta così invariata e Pilloni ha conquistato il titolo di campione Mmondiale youth e junior 2024 della classe iQFOiL.

"Questa vittoria mi riempie di gioia - commenta Pilloni - è il secondo titolo di carattere mondiale conquistato quest'anno e non posso che esserne davvero felice. Naturalmente mi è dispiaciuto oggi, giornata finale dell'evento, non poter disputare la Medal Race, però delle 11 prove totali completate 10 sono course race, prove che reputo essere quelle più sfidanti, attraverso le quali vengono messe alla prova le capacità di un velista completo e di spessore".



