Vannacci domani a Cagliari, presidio degli antifascisti

L'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci sarà domani, domenica 3 novembre, a Cagliari per un incontro pubblico alla Fiera, alle 17.

L'evento è organizzato da Fabio Filomeni, presidente nazionale del comitato Il Mondo al Contrario, il quale ha già scatenato polemiche sul web per il video in cui annuncia l'incontro di Cagliari. Filomeni ricorda che si svolgerà nel Padiglione D della Fiera, "D come la decima", dice facendo il gesto X con le mani.

Il Coordinamento antifascista cagliaritano ha promosso un presidio di protesta contro l'arrivo del generale Vannacci. In una nota scrivono "Accogliamo dunque anche noi Vannacci facendogli sentire il caloroso benvenuto della Sardegna verso un gran difensore del FASCIno della divisa, dell'italica patria e della fantomatica 'normalità'. Vannacci attento, ancora fischia il vento!".

Il presidio si terrà in piazza dei Centomila, non distante dalla Fiera, a partire dalle 15.



