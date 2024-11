Raid notturno, tentano di rubare in una pasticceria a Cagliari

Raid nella notte in una pasticceria di San Benedetto. Ignoti hanno preso d'assalto Pasteur, storico laboratorio e rivendita di prodotti dolciari: infranta una vetrina dalla parte di via Machiavelli.

I ladri si sono guadagnati l'accesso alla pasticceria e all'adiacente bar con accesso da via Petrarca. Probabilmente puntavano alla cassa delle due attività.

Sul posto la polizia per i rilievi di rito. Indagini in corso per cercare di individuare i protagonisti del blitz notturno.

Danni da quantificare: laboratorio, pasticceria e bar hanno regolarmente aperto anche questa mattina.



