Picchia la compagna in casa, 49enne arrestato a Serramanna

Aggressione in casa, arrestato un 49enne a Serramanna: la vittima, nonostante le violenze, è riuscita a chiamare il numero d'emergenza e a chiedere aiuto, permettendo l'intervento tempestivo dei carabinieri.

L'episodio non sarebbe stato l'unico: ripetute le condotte vessatorie - secondo i carabinieri - nei confronti della compagna convivente, con episodi di violenza che sarebbero culminati regolarmente in situazioni di forte intimidazione e aggressività.

La scorsa notte, la situazione è degenerata in un'aggressione fisica che ha costretto la vittima a ricorrere a cure mediche, con lesioni accertate dai referti sanitari.



