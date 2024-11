Orizzonte Comune, eletto il coordinamento regionale

Si è riunita ieri a Tramatza l'assemblea dei soci di Orizzonte Comune, per l'elezione del coordinamento regionale.

L'assemblea ha prima nominato Franco Cuccureddu, coordinatore e legale rappresentante del movimento civico, con il mandato di costruire le liste per le elezioni regionali e comunali e ha assegnato a Lorenzo Muggianu l'incarico di tesoriere. Cariche entrambe confermate.

A far parte del coordinamento regionale sono stati chiamati, in rappresentanza delle otto province: Roberto Carta e Stefano Cossu (Gallura), Antonio Cardin, Gianni Carbini, Claudio Piras, Massimo Rizzu, Ottavio Sanna, Franco Satta e Maria Lucia Tirotto (Sassari); Gian Mauro Demontis (Nuoro); Massimo Cannas (Ogliastra); Piero Franceschi, Cristina Manca, Velio Melas e Gianfranco Secci (Oristano); Daniela Deidda, Sergio Murgia e Alex Sanna (Medio Campidano); Giorgio Alimonda, Alberto Fois e Marco Loi (Sulcis); Massimo Castangia, Marzia Cilloccu, Riccardo Cioni, Carla Cuccu, Valerio Doa, Carla Medau, Stefano Piano, Marco Pisano, Rossana Podda e Marcello Polastri (Cagliari).

Fanno parte di diritto i quattro consiglieri regionali Sandro Porcu, Salvatore Cau, Lorenzo Cozzolino oltre allo stesso Cuccureddu, assessore regionale del Turismo, e i rappresentanti dei coordinamenti regionali, che saranno individuati, dopo la costituzione degli otto coordinamenti provinciali.

Nel corso dell'assemblea è stata espressa la massima solidarietà al capogruppo di Orizzonte Comune, Sandro Porcu, e a tutti i consiglieri regionali di maggioranza "fatti oggetto di squallidi (e peraltro insensati) attacchi su social media per aver difeso le procedure previste dal regolamento per il corretto e meditato iter legislativo su temi complessi e delicati come quelli della tutela del paesaggio e della produzione di energia da fonti rinnovabili".



