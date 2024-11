Fuori strada con l'auto a Oristano, muore un uomo di 69 anni

Ha perso il controllo dell'auto, dopo aver urtato un saltafosso, ed è finito fuori strada, ribaltandosi. Incidente mortale durante la notte a Oristano, la vittima è un uomo di 69 anni, Giovanni Antonio Delogu, noto Gianni.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è avvenuta verso le 4,30. L'uomo al volante della sua Renault Clio stava percorrendo via Ozieri quando, per cause non ancora accertate, dopo aver urtato un saltafosso ha perso il controllo.

La Clio è finita fuori strada, ribaltandosi. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e i carabinieri. I medici hanno tentato di rianimare il 69enne, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo a causa di un forte trauma toracico.

Vittima aveva inventato il Sanycar

Aveva inventato e brevettato Sanycar, la macchina utilizzata nel periodo del Covid per sterilizzare i carrelli dei supermercati Gianni Antonio Delogu, l'uomo di 69 anni morto nell'incidente stradale avvenuto durante la notte in via Ozieri, a Oristano. La sua auto, una Renault Clio, è finita fuori strada, ribaltandosi.

Delogu nel 2021, durante la pandemia, grazie alla sua startup era diventato molto conosciuto non solo in Sardegna. "Dopo 10 anni dal mio primo brevetto è un vero piacere e un grande orgoglio essere arrivato con Sanycar ad essere partner delle più grandi Aziende commerciali e Aeroportuali a livello Internazionale, ma soprattutto portare il nome di Oristano nel mondo", scriveva Delogu sul suo profilo Facebook tre anni fa.

