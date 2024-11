Travolta da un'auto mentre attraversa, ricoverata al Brotzu

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando un'auto l'ha travolta. Una giovane di 26 anni è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso: ha un forte trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza è stata investita questa mattina alle 8 in viale Poetto. L'incidente è avvenuto all'altezza della caserma Villasanta.

L'automobilista si è fermato per soccorrerla e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita in ospedale.



