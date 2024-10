Sbarra, 'stop scelte calate dall'alto su transizione energetica'

"Transizione energetica? C'è un dibattito apertissimo in Sardegna, sono state raccolte 210.000 firme per una proposta di legge contro la speculazione energetica, contro i signori del vento. Ma anche qui bisogna intanto evitare scelte calate dall'alto. Bisogna realizzare, attraverso il dialogo, il confronto, la coesione sociale, una discussione che tenga in equilibrio il tema dello sviluppo delle rinnovabili con le esigenze, la tutela dell'ambiente, con gli interessi del territorio". Lo ha detto a Cagliari il segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra, in Sardegna per presiedere i lavori del consiglio generale della Ust di Cagliari.

"Noi abbiamo bisogno di discutere di una nuova prospettiva di politica energetica. Nel Paese e anche in Sardegna, perché qui bisogna creare le condizioni perché possa arrivare il gas metano e bisogna utilizzare tutto ciò che è possibile perché i vantaggi di una politica energetica regionale possano essere rivolti al sistema delle imprese e anche alle famiglie - ha aggiunto - L'obiettivo della Cisl è quello di creare condizioni per ridurre il peso e il costo dell'energia sui territori, per le imprese e per le famiglie".



