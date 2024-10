Raffica di furti nella notte a Sassari, colpiti 4 negozi

Quattro negozi sono stati assaltati dai ladri nella notte nel centro di Sassari. I malviventi ha usato sempre la stessa tecnica: hanno sfondato la porta o la vetrina di vetro con un masso e hanno rubato i soldi custoditi nelle casse.

I negozi presi di mira sono due rivendite di occhiali, un bar, da cui hanno portato via direttamente la cassa, e un minimarket.

Su tutti gli episodi indagano i carabinieri, che anche con l'ausilio delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza cercano degli indizi per identificare i responsabili.

I furti di questa notte arrivano dopo un susseguirsi di episodi che da almeno un mese tengono in allarme la città: incendi di auto, spaccate nei negozi, furti.



