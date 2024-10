La sindaca di Fonni Daniela Falconi 'comunità distrutta'

"Questo non è un buon giorno".

Risponde così all'ANSA la sindaca di Fonni (Nuoro), Daniela Falconi, che è anche presidente dell'Anci Sardegna, sulla tragedia che ha colpito la piccola comunità barbaricina, poco meno di 4mila abitanti a mille metri di altezza sul Gennargentu.

"La nostra è una comunità in lutto, distrutta - aggiunge - quattro giovani vite spezzate e ora dobbiamo solo stringerci attorno alle famiglie dei quattro ragazzi". A Fonni, probabilmente domani in occasione dei funerali, sarà lutto cittadino.



