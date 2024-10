I giovani protagonisti del calendario dei carabinieri 2025

E' dedicata al mondo dei giovani la nuova edizione del Calendario storico dell'Arma dei carabinieri presentato oggi a Cagliari dal comandate provinciale, il generale Luigi Grasso.

La parte grafica è stata curata da Marco Lodola, considerato un artista poliedrico del nuovo futurismo e della pop art italiana, mentre i testi sono a cura dello scrittore Maurizio de Giovanni noto per le collane de "Il Commissario Ricciardi", "I Bastardi di Pizzofalcone", "Mina Settembre".

"Il rapporto con i giovani, il modo e il linguaggio usato per confrontarsi con loro è fondamentale - ha evidenziato il comandante provinciale di Cagliari - in questo calendario vengono affrontati diversi aspetti della vita di un giovane, attraverso il rapporto tra un maresciallo dei carabinieri rimasto vedovo e suo figlio".

Conversazioni e confronti tra padre e figlio realizzate dallo scritto di de Giovanni. "Il maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro - ha spiegato il generale Grasso - parlando di alcuni episodi di servizio che toccano temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell'ambiente e del rispetto per l'altro, l'inclusività e la solitudine sociale".

Insieme al calendario sono stati presentati anche gli altri prodotti editoriali come l'agenda del carabiniere, la planning e il calendario da tavolo dedicato ai borghi italiani.

Anche la Sardegna ha il suo spazio con una foto di Posada, borgo della Baronia sulla costa nord orientale dell'Isola, usata come immagine per il mese di giugno.

Analoghe presentazioni del calendario si sono tenute negli altri Comandi provinciali.



