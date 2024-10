Maltempo Sardegna, il 41enne disperso non si trova ancora

Ancora nessuna traccia di Davide Manca, il velista cagliaritano di 41 anni, appassionato di fuoristrada, disperso nell'area di Monte Arcosu a Siliqua, nel sud Sardegna, durante il nubifragio di sabato notte che ha devastato la zona. Nel quarto giorno di ricerche, dopo che sono stati trovati alcuni rottami dell'auto e un maglione che potrebbe essere quello di del 41enne, le operazioni si sono nuovamente fermate a causa del buio e riprenderanno domani con il coordinamento della prefettura e quello tecnico dei Vigili del Fuoco. Ormai sono ridotte al lumicino le speranze di trovare il velista ancora vivo.

Le ricerche di oggi da parte dei VVFF specializzati fluviali hanno evidenziato un abbassamento del livello dell'acqua, così per domani il dispositivo di soccorso sarà composto anche dagli operatori TLC specializzati in telecomunicazioni che installeranno il ponte radiomobile trasportabile per favorire le comunicazioni, UCL Unità di Comando Locale con i Tas Topografia Applicata al Soccorso, l'elicottero Drago dal reparto volo di Alghero per elitrasportare il personale sul punto delle operazioni nelle zone più impervie.

E domani, a perlustrare la zona, ci saranno anche gli amici di Davide, quelli dell'associazione Off-road Sud Sardinia che hanno lanciato un appello social per ampliare il fronte dei volontari.



