Todde, 'la Sardegna è pronta ad accogliere l'Einstein Telescope'

"Oggi qui c'è una delegazione internazionale di altissimo livello. È il momento per mostrare che tipo di caratteristiche ha il nostro sito e che tipo di possibilità ci sono nel nostro territorio. È un modo eccezionale per poter dire al mondo che la Sardegna è pronta ad accogliere l'Einstein Telescope ed è pronta a farlo non solo per le caratteristiche uniche del sito e della comunità scientifica che in questo momento sta supportando questa iniziativa, ma soprattutto per il ruolo e l'impegno della Regione che è stata conseguente".

Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde a Lula per partecipare alla conferenza G7 sulle grandi infrastrutture per la ricerca e il loro impatto sulla società, organizzata su iniziativa della ministra Anna Maria Bernini che interviene all'evento che si svolge a Su Gologone (Oliena, Nuoro) con una visita al sito della ex miniera di Sos Enattos, candidato dall'Italia a ospitare la grande infrastruttura di ricerca del futuro rivelatore di onde gravitazionali Einstein Telescope.

"Noi abbiamo stanziato 350 milioni che erano necessari per la candidatura e abbiamo fatto un'unità di progetto. Abbiamo fatto in modo di essere conseguenti e questo - ha aggiunto Todde -anche per la politica nazionale è una novità. Io voglio ringraziare la ministra Bernini che si è dimostrata lungimirante. Ed è bello quando le istituzioni riescono con un obiettivo unico a lavorare insieme".



Todde, 'con Einstein Telescope Sardegna non sarà più ai margini'

"È il momento di dimostrare il valore della Sardegna e dei sardi. Stiamo ripetendo la Sardegna al centro dopo anno in cui l'hanno relegata ai margini. Ora basta". È quanto ha sottolineato la governatrice della Sardegna Alessandra Todde a margine della conferenza G7 sulle grandi infrastrutture per la ricerca. "Ci sono tantissimi sardi con posizioni di assoluto rilievo che stanno sostenendo dall'Italia dall'estero questa iniziativa - ha aggiunto - Con loro bisogna fare rete, fare in modo di portarla a casa. E siamo al lavoro per questo".

