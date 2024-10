Laboratorio con una tonnellata e mezzo di marijuana nel Nuorese

Una tonnellata e mezzo di marijuana è stata sequestrata a Lodine all'interno di un capannone dove era allestito un vero e proprio laboratorio per l'essicazione con tanto di deposito. Nel corso dell'operazione, effettuata dai finanzieri del Comando provinciale di Nuoro con i colleghi delle Fiamme gialle di Cagliari, è stato arrestato in flagranza di reato un 36enne di Fonni e sono stati denunciati un 36enne e un 29enne, entrambi di Gavoi, per detenzione ai fini di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio, coordinato dalla Procura della Repubblica di Nuoro, ha portato al sequestro dell'ingente materiale utilizzato nelle fasi di lavorazione e asciugatura della marijuana con elevate proprietà stupefacenti, come accertato dalle analisi svolte dai Carabinieri del Ris di Cagliari. La droga, al momento dell'irruzione dei militari, era già stata in parte sistemata in forma di infiorescenze all'interno di cassette o sacchi di plastica, ma in gran parte è stata rinvenuta appesa in perfetto ordine su vari filari disposti fino al soffitto del capannone, pronta per essere immessa nel mercato illegale. Tutto l'impianto era servito da sei grandi ventole posizionate ai lati.

Al termine dell'operazione sono scattate numerose perquisizioni estese ai comuni di Fonni e Gavoi che hanno portato al sequestro di un trimmer per la pulizia delle piante, telefoni cellulari e 2.500 euro in tagli da 20 euro e altra droga.



