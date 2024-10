Feminas, Cagliari si schiera contro la violenza di genere

Torna "Feminas. Cagliari contro la violenza": l'edizione di quest'anno è intitolata "Corpi e parole". Via alla raccolta di proposte per un calendario di eventi con un obiettivo: la valorizzazione delle differenze come strumento di prevenzione primaria della violenza.

"È un lavoro di squadra tra assessorato e commissione, da subito impegnati nella definizione dell'identità da conferire all'iniziativa", ha detto Giulia Andreozzi, assessora comunale alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, con delega alle Pari opportunità. Previsto il coinvolgimento delle realtà sociali e culturali cagliaritane per la realizzazione di attività che mirino al coinvolgimento della cittadinanza nella lotta alle discriminazioni legate al genere, con specifico riguardo alla violenza contro le donne. Un percorso che andrà avanti sino all'8 marzo.

Chiara Cocco, consigliera comunale e presidente della Commissione consiliare permanente Pari opportunità del Comune di Cagliari, ha confermato come sia "fondamentale la presenza dell'amministrazione nella lotta alla violenza di genere, così come lo è la collaborazione con le diverse realtà della società civile che quotidianamente lavorano per e con la cittadinanza".





