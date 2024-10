Calcio: Nicola, tanta voglia di fare ma anche molta imprecisione

Doppio 0-2 tra Udinese e Bologna.

E Cagliari di nuovo in affanno a fare i conti con problemi che sembravano superati: male in difesa, poco gioco in mediana e attacco a secco da oltre 180 minuti.

"I ragazzi hanno giocato con voglia di fare - commenta a fine partita Davide Nicola - ma non siamo stati precisi. Abbiamo subito dei gol in cui ci abbiamo messo del nostro. Il Cagliari forse ha risentito della terza partita in pochi giorni anche in considerazione del fatto che a Udine abbiamo giocato in dieci per un'ora. E c'è da considerare la qualità di una squadra attrezzata per disputare due competizioni".

Non solo ombre per il mister. "Ho visto un Cagliari che ci ha creduto - spiega - E questo per me è importante. Secondo me il Cagliari deve avere la giusta dimensione: ho visto una squadra che vuole dire la sua, ma anche imprecisa con tanti errori. Una percentuale di errori di precisione così non l'avevamo mai registrata. Credo in questi ragazzi: è una squadra che in dieci partite ha fatto nove punti. Stiamo combattendo per il nostro obiettivo che rimane la salvezza", chiarisce l'allenatore.





