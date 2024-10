Calcio: Italiano, vittoria dedicata a chi spala ancora fango

Doppia O, Orsolini e Odgaard. Ed è una vittoria che dá ossigeno alla classifica del Bologna."Una gara completa dal primo all'ultimo minuto. Importante la concretezza, sono stati bravi i ragazzi anche a tenere il risultato. Una vittoria che dedichiamo alla gente di Bologna in difficoltà e che spala fango. Ci tenevamo tantissimo. Si vedeva negli occhi dei ragazzi la voglia di prendersi i tre punti". Così Vincenzo Italiano nella sua lettura della partita dopo la vittoria 2-0 a Cagliari.

"Io vedo crescita e passi avanti - spiega il tecnico -: nelle gare di Champions riusciamo a tenere botta, tutto ciò che facciamo in Europa dobbiamo portarlo anche in campionato. La concretezza è legata all'attenzione che cresce in tutti i reparti".

"La squadra piano piano si sta responsabilizzando sempre di più - sottolinea -e una partita come questa è la logica conseguenza. Tutti hanno dato il massimo per qualità e attenzione. Bene nelle ultime trasferte in zona gol, quando due dei quattro fanno gol vuol dire che abbiamo lavorato al meglio".





