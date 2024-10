Cade dal solaio della sua abitazione, 28enne muore in Sardegna

È caduto dal solaio mentre effettuava dei lavori insieme al padre. Un giovane di 28 anni è morto nella tarda mattinata di oggi a Senorbì, nel sud Sardegna.

Il 28enne è precipitato accidentalmente da un'altezza di tre metri. La tragedia è avvenuta poco dopo mezzogiorno.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il giovane stava facendo dei lavori insieme al padre sul tetto della abitazione nella quale viveva quando ha perso l'equilibrio ed è caduto.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo del 118 e dei carabinieri. Purtroppo per il 28enne non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma risulta che i lavori sul tetto della casa fossero svolti in economia da padre e figlio.



