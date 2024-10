Al Cagliari FestivalScienza dialogono Stem e studi umanistici

"L'interconnessione tra discipline umanistiche e quelle scientifiche rappresenta la sfida più importante del nostro tempo, il linguaggio è il terreno sul quale queste discipline possono incontrarsi". Così Davide Peddis, presidente di ScienzaSocietàScienza, nell' introdurre il tema portante della 17/a edizione del FestivalScienza in programma dal 7 al 12 novembre a Cagliari, epicentro l'Exma, e in altri spazi a Oristano, Nuoro, Senorbì, Isili, Iglesias.

Attorno a questo filo conduttore, 'Contaminando', si sviluppano conferenze, laboratori, dibattiti, mostre, libri e un concerto. Fiore all'occhiello del Festival è il premio Donna di Scienza, che vede tra i partner Giulia Giornaliste Sardegna, coordinata da Susi Ronchi. "Un riconoscimento che mette in evidenza l'importanza e la necessità della parità di genere in un ambito ancora declinato al maschile", ha sottolineato la presidente onoraria dell'associazione ScienzaSocietà Scienza, Carla Romagnino.

Il 12 novembre dalle 16 all'Exma, saranno consegnati i premi Donna di Scienza, Donna di Scienza Giovane e, novità, Donna di Scienza Scuola, e poi il premio speciale Donna di scienza che quest'anno andrà a Eugenia Tognotti, storica della medicina, saggista, editorialista. Al premio è abbinato un corso di formazione per giornalisti e studenti delle superiori ideato da Giulia Giornaliste Sardegna e dall'Ordine regionale dei giornalisti. Quest'anno il focus è sull'intelligenza artificiale: "Divulgare la scienza l'algoritmo senza pregiudizi". Tra i contributi quello di Susi Ronchi, l'ex rettrice dell'Università di Cagliari Maria del Zompo, i giornalisti Luisella Seveso e Giovanni Spataro, il matematico Diego Reforgiato.

Tra i punti cardine del Festival, l'intelligenza artificiale affrontato in apertura da Gianfranco Pacchioni e Salvatore Nobile. La senatrice Elena Cattaneo, voce autorevole nella ricerca biomedica, è attesa all'Exma il 12 alle 11.30 per parlare del suo nuovo libro dedicato alle scienziate. Tra i momenti clou la tavola rotonda del 10 novembre alle 10, sempre all'Exma, sul tema portante del Festival. Ancora dibattiti su Einstein Telescope, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il rapporto tra matematica e musica, matematica e calcio è tanto altro ancora. Tra gli ospiti ancora Riccardo Freccero, Patrizia Zavattari, Erika del Grosso, Moreno Andreatta. Ideato dal giornalista Giuseppe Murru spazio a "I giovani reporter per la Scienza". Programma completo su festivalscienzacagliari.it.





