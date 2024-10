Sassari, Giunta stanzia 500mila euro per rifare via De Martini

La Giunta comunale di Sassari ha approvato una variazione di bilancio da 500mila euro, soldi che arrivano da un bando regionale per la riqualificazione dei centri urbani e che saranno utilizzati per la messa in sicurezza e la riqualificazione di via De Martini, la strada che procedendo parallela alla ex 131, collega la borgata di Li Punti con la Platamona.

Il progetto esecutivo dell'opera era stato approvato nel settembre del 2022 e da allora attendeva la relativa copertura finanziaria. Originariamente escluso dal finanziamento dell'assessorato regionale dei Lavori pubblici, lo scorso luglio il Comune di Sassari è riuscito a ottenere i soldi necessari per un restyling particolarmente atteso non solo dalle molte persone che abitano in via De Martini, ma anche perché l'arteria viaria interessata rappresenta, appunto, il collegamento alternativo tra Li Punti e il litorale di Sassari.

"L'accoglimento della nostra istanza è conseguente alla convenzione con cui è stato ridefinito il cronoprogramma procedimentale e di spesa - spiega l'assessore al Bilancio e Programmazione, Giuseppe Masala - La variazione di bilancio è il frutto del lavoro condotto in sinergia con i nostri tecnici al fine di cogliere ogni opportunità possibile per incrementare le risorse a disposizione dell'amministrazione, così da portare a compimento interventi tuttora in stand by e poterne programmare di nuovi".



