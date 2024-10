Polizze Rc auto in aumento nell'Isola del 7,2%

Aumentano anche in Sardegna i prezzi delle Rc auto: per assicurare il proprio mezzo nell'Isola si spendono in media 401,3 euro.

Si registra una crescita del 7,2 per cento nel confronto con il 2023.

La Sardegna è all'ottavo posto in Italia nella classifica dei rincari. Lontana dal più 14 per cento del Lazio. Ma anche dal -1,8 della Calabria.

È l'andamento dei costi registrato a settembre dall'Osservatorio assicurativo di Segugio.it.

Cagliari registra il premio medio più elevato, pari a 437,4 euro, e la crescita più elevata con un +9,6%. Al secondo posto c'è Sassari con un +8,9%: nel capoluogo del nord Sardegna il costo medio è pari a 395,7 euro.

Rincari più contenuti, invece, nelle altre province: al Sud Sardegna il primato degli aumenti di prezzo più clementi: si spendono 368 euro, ma il prezzo è salito solo del 4,3%.

In mezzo Oristano: rincaro del 5,2% ma almeno si registra la polizza più bassa in Sardegna con 323 euro. A Nuoro costi che crescono del 6,4%: si pagano 384 euro.



