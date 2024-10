Misterioso decesso di un 48enne dopo un malore in strada

E' mistero sulla morte di un cittadino senegalese di 48 anni, soccorso ieri sera in piazza del Carmine a Cagliari e poi deceduto all'ospedale Brotzu. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando il 48enne si è sentito male e ha chiesto aiuto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso, ma poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. Il decesso è stato subito segnalato alla polizia che, con la squadra mobile, ha avviato gli accertamenti. L'uomo, da quanto si apprende, aveva problemi di alcolismo.

Dalle indagini emerge che avrebbe trascorso tutta la giornata di domenica steso su una panchina di piazza del Carmine. Poco prima di mezzanotte, dopo aver chiesto a delle persone dell'acqua, ha accusato il malore ed è arrivato il 118. Secondo un primo esame esterno, sul corpo non sono stati trovati graffi o segni evidenti di violenza, aveva però il volto gonfio con alcune tumefazioni. Nessuno in zona ha però assistito ad aggressioni o risse. L'ipotesi più avvalorata al momento è quella di un decesso per un malore, la squadra mobile comunque continua a lavorare sul caso. Sicuramente sarà eseguita l'autopsia per stabilire le cause della morte.



