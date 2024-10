Maltempo Sardegna, chiuso guado sul Flumendosa a Villaputzu

Mentre continua a piovere in alcune parti della Sardegna, da ieri sera è stato chiuso il guado sul Flumendosa che permetteva agli abitanti di Villaputzu e Muravera di evitare l'allungamento del tragitto di circa 20 chilometri per arrivare a Cagliari. Il passaggio alternativo nell'alveo all'altezza del ponte di ferro, chiuso da tempo per lavori di rifacimento, è stato interdetto al traffico a causa del livello dell'acqua che rimane elevato. "La situazione continua ad essere monitorata - dice all'ANSA il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - ma non desta preoccupazione per ora. Chiediamo ai cittadini di fare attenzione".

Intanto dopo circa una ventina di interventi effettuati nel pieno dell'emergenza dalle prime luci dell'alba di domenica, l'Anas sta proseguendo i lavori per ripulire completamente le strade invase da detriti: è il caso della statale 130 tra Cagliari e Carbonia dove è stata chiusa una corsia al km 25 in direzione Iglesias.

Rimane sospesa la circolazione dei treni tra Cagliari e Carbonia/Iglesias per i danni causati dal maltempo che ha reso la linea inagibile. Al momento si ipotizza di poter ripristinare il traffico ferroviario non prima di mercoledì 30 ottobre. Per limitare i disagi a pendolari e viaggiatori è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus. Trenitalia avverte che saranno possibili ritardi e cancellazioni anche su altri treni regionali.





