Il vino e l'olio della Barbagia in vetrina a Copenaghen

I produttori di vino e olio del territorio del Gal Barbagia Mandrolisai volano a Copenaghen per la sesta edizione dell'evento "A glass of Italy", pronti a proporre al vasto pubblico danese, un viaggio sensoriale alla scoperta dei colori, dei sapori e della storia dei prodotti barbaricini. L'evento, dedicato all'eccellenza del vino italiano, è previsto per il 30 ottobre ed è stato organizzato da Danitacom-Camera di Commercio Italiana in Danimarca insieme allo storico partner Enora-Agenzia di consulenza per l'export del vino italiano.

La giornata sarà caratterizzata da una fitta agenda di attività e punta a promuovere la grande versatilità e qualità dei vini delle diverse regioni italiane. In questa edizione saranno i vini e gli oli sardi a dominare la scena, per numero e qualità. Le aziende dell'isola avranno a disposizione un proprio banco di assaggio per presentarsi e far degustare i propri prodotti nel corso di una walk around tasting rivolta sia a un pubblico di professionisti del settore (importatori, ristoratori, giornalisti) che a consumatori. La giornata proseguirà con una introduzione sul mercato enogastronomico danese dedicata ai produttori, a cui seguiranno due masterclass dedicate al vino e olio del territorio del Gal Barbagia.

"Dopo il successo dell'incoming tour di giornalisti esperti nel nostro territorio pochi giorni fa, entriamo nel vivo degli eventi di promo-commercializzazione e internazionalizzazione - spiega Paolo Puddu presidente del Gal Barbagia Mandrolisai - I nostri prodotti saranno prima in Danimarca il 30 ottobre e poi a Roma l'11 novembre, ospiti dello spazio archeologico dello stadio di Domiziano a Piazza Navona, per una giornata dedicata alla degustazione. Il mercato danese è particolarmente interessato e sensibile ai nostri prodotti. Attraverso l'agroalimentare vogliamo contribuire al benessere economico e sociale non solo delle nostre comunità ma anche di quelle estere".

Le aziende coinvolte sono: Cantine di Orgosolo e Cantina Orgosa, le cantine Ascos, cantina Sociale, fratelli Puddu e Puligheddu per quanto riguarda Orgosolo e Oliena; da Mamoiada ci saranno l'ossociazione Mamoja, cantine Canneddu, Dessolis, Muggittu, Siotto. Per l'olio ci saranno gli Olivicoltori Oliena e le aziende Fadda, Congiu e Puligheddu.



