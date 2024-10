Demolizione cavalcavia Nuraminis, limitazioni notturne sulla 131

Sulla statale 131 "Carlo Felice", a partire da martedì 29 ottobre, Anas avvierà gli interventi di demolizione delle spalle del cavalcavia dello svincolo di 'Nuraminis-Serramanna' all'altezza del km 27, a seguito del precedente abbattimento della struttura principale già effettuata il 17 ottobre scorso.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza e per limitare i disagi, gli interventi saranno eseguiti in orario notturno, tra le 17 e le 5 del giorno successivo, e prevedono la chiusura alternata delle carreggiate in due fasi,. Martedì 29 ottobre sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Cagliari per consentire l'abbattimento in sicurezza di una delle spalle del cavalcavia. Mercoledì 30, sarà chiusa la carreggiata in direzione Sassari, per le medesime procedure sulla spalla opposta.

Al termine delle lavorazioni verrà ripristinata la circolazione sull'asse principale. Durante le procedure di demolizione la continuità della circolazione stradale in entrambe le direzioni sarà garantita dalle rampe esistenti e di nuova realizzazione per l'uscita e il reinserimento sulla statale 131.

L'intervento di demolizione è propedeutico ai lavori di ricostruzione del cavalcavia e al completamento dei lavori di ammodernamento. La riapertura dello svincolo di 'Nuraminis-Serramanna' è prevista in concomitanza con la conclusione dei lavori, ipotizzabile entro il primo semestre del 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA