Capodanno a Iglesias con Le Vibrazioni sul palco di Piazza Sella

Le Vibrazioni sono il primo nome tra i big attesi per la notte di san Silvestro in Sardegna. Il Comune di Iglesias ha annunciato sui social che sarà proprio la band formatasi a Milano nel 1999 e al cui interno suona anche un musicista di origini sarde - il batterista Alessandro Deidda - ad animare la serata per celebrare il 2025. Il gruppo pop rock è composto anche dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina e dal tastierista Stefano Verderi, Il palco per la notte di San Silvestro sarà allestito in Piazza Sella e le Vibrazioni inizieranno a cantare attorno alle 22. "Oggi sveliamo i primi artisti", ha spiegato sui social il sindaco Mauro Usai, facendo intendere che per la serata ci saranno altre sorprese.



